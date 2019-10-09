Новости версия для печати Больше 4 тысяч орловцев заболели ОРВИ 67% из них - дети до 14-ти лет. А вот случаи гриппа в регионе пока не регистрируются, отметили в Роспотребнадзоре.



В ведомстве отметили, что заболеваемость острыми респираторными вирусными заболеваниями находится на неэпидемическом уровне. А также напомним, что одним из самых эффективных способов профилактики является вакцинация. Прививки против гриппа получили более 165 тысяч орловцев.





Надежда Невматулина

8 октября 2019 года







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