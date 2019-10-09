Новости версия для печати В Орловской области с начала года на свет появилось более 4,5 тысяч малышей И почти тысяча из них стали третьими и последующими детьми в семьях.



Напомним, сейчас в регионе реализуется проект по финансовой поддержке семей при рождении детей. В этом году будет выделено порядка 870 млн рублей, большая часть из них - средства федерального бюджета. Родители могут претендовать на несколько выплат. Ежемесячные и единовременные. Также продолжает действовать программа областного материнского капитала. В 2019 году такую финансовую поддержку получили 557 семей, воспитывающих трех и более детей. В 884 семьи получили единовременное пособие при рождении третьего малыша.





Надежда Невматулина

8 октября 2019 года







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