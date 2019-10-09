Новости версия для печати За 9 месяцев этого года на Орловщине произошло чуть более 4,5 тысяч ДТП Это на 14 процентов ниже прошлогодних показателей. Но есть и тенденции, которые беспокоят инспекторов. Сегодня в Госавтоинспекции региона подвели промежуточные итоги работы.



Сокращение числа так называемых учетных аварий, то есть, тех ДТП, в которых последствия не исчерпывались битыми машинами, инспекторы считают главным индикатором эффективности своей работы.



Александр Коршунов, начальник УГИБДД УМВД России по Орловской области: «Что касается ДТП с пострадавшими, - 553 ДТП, в которых, к сожалению, 61 человек погиб и 760 человек получили ранения».

Аварии с участием несовершеннолетних в ГИБДД считают самым болезненным показателем. И в этом году цифры неоднозначные.

Александр Коршунов, начальник УГИБДД УМВД России по Орловской области: «С участием несовершеннолетних зарегистрировано 58 ДТП, в которых, к сожалению, два ребенка погибло, и 65 детей получили ранения».

И это притом, что многие родители водители на Орловщине детское автокресло в машине все еще считают необязательной деталью.



В числе самых опасных нарушений ПДД инспекторы называют обгон через «сплошную». В течение года экипажи ДПС не раз ловили автомобилистов в момент нарушения.



Александр Коршунов, начальник УГИБДД УМВД России по Орловской области: «Почти полторы тысячи автомобилистов выехали на полосу встречного движения. Это немножко тревожит, потому что это плюс 11,5% по сравнению с прошлым годом».

Рейды ДПС по маршрутному транспорту вызвали у орловцев неоднозначную реакцию. Автобусы проверялись на перегруз. В ГИБДД свою активность объяснили статистикой аварийности на пассажирском автотранспорте.



Александр Коршунов, начальник УГИБДД УМВД России по Орловской области: «У нас сегодня из 23 ДТП - 19 ДТП это падение пассажиров автобусов».

Зашла речь и о новой транспортной схеме. Глава ГИБДД прямо заявил: любой порядок лучше существующего хаоса.



Александр Коршунов, начальник УГИБДД УМВД России по Орловской области: «Будем так говорить: вся система в большей степени настроена на зарабатывание денег, а не на обеспечение плановой перевозки, безопасной перевозки, рациональной перевозки. Поэтому здесь необходимо наводить порядок. И та транспортная система, в сторону которой много копий кидают, это первый шаг, и шаг большой по наведению порядка».

Как пример беспредела на общественном транспорте главный инспектор привел ДТП, которое на днях устроил на Наугорском шоссе пьяный водитель маршрутки. В результате аварии пострадали двое.









Иван Суверин

8 октября 2019 года







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