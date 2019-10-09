Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


среда
9.10.2019
0:52:59
Новости
ВСЕ НОВОСТИ
ВИДЕО

Программа передач
Телеканал "РОССИЯ"
Телеканал "РОССИЯ24"
"Радио России. ОРЁЛ"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Аграрный вопрос
От первого лица
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
Всё в дом
Мобильный репортёр
Кавказский дневник
Провинциалы
Пьедестал
Из архива ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Слово о вечном
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Летопись войны

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив

Орловщина
ВЫБОРЫ 2019
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Тургенев. Live
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует
Новости версия для печати

За 9 месяцев этого года на Орловщине произошло чуть более 4,5 тысяч ДТП

Это на 14 процентов ниже прошлогодних показателей. Но есть и тенденции, которые беспокоят инспекторов. Сегодня в Госавтоинспекции региона подвели промежуточные итоги работы.

Сокращение числа так называемых учетных аварий, то есть, тех ДТП, в которых последствия не исчерпывались битыми машинами, инспекторы считают главным индикатором эффективности своей работы.

Александр Коршунов, начальник УГИБДД УМВД России по Орловской области: «Что касается ДТП с пострадавшими, - 553 ДТП, в которых, к сожалению, 61 человек погиб и 760 человек получили ранения».

Аварии с участием несовершеннолетних в ГИБДД считают самым болезненным показателем. И в этом году цифры неоднозначные.
Александр Коршунов, начальник УГИБДД УМВД России по Орловской области: «С участием несовершеннолетних зарегистрировано 58 ДТП, в которых, к сожалению, два ребенка погибло, и 65 детей получили ранения».

И это притом, что многие родители водители на Орловщине детское автокресло в машине все еще считают необязательной деталью.

В числе самых опасных нарушений ПДД инспекторы называют обгон через «сплошную». В течение года экипажи ДПС не раз ловили автомобилистов в момент нарушения.

Александр Коршунов, начальник УГИБДД УМВД России по Орловской области: «Почти полторы тысячи автомобилистов выехали на полосу встречного движения. Это немножко тревожит, потому что это плюс 11,5% по сравнению с прошлым годом».

Рейды ДПС по маршрутному транспорту вызвали у орловцев неоднозначную реакцию. Автобусы проверялись на перегруз. В ГИБДД свою активность объяснили статистикой аварийности на пассажирском автотранспорте.

Александр Коршунов, начальник УГИБДД УМВД России по Орловской области: «У нас сегодня из 23 ДТП - 19 ДТП это падение пассажиров автобусов».

Зашла речь и о новой транспортной схеме. Глава ГИБДД прямо заявил: любой порядок лучше существующего хаоса.

Александр Коршунов, начальник УГИБДД УМВД России по Орловской области: «Будем так говорить: вся система в большей степени настроена на зарабатывание денег, а не на обеспечение плановой перевозки, безопасной перевозки, рациональной перевозки. Поэтому здесь необходимо наводить порядок. И та транспортная система, в сторону которой много копий кидают, это первый шаг, и шаг большой по наведению порядка».

Как пример беспредела на общественном транспорте главный инспектор привел ДТП, которое на днях устроил на Наугорском шоссе пьяный водитель маршрутки. В результате аварии пострадали двое.




Иван Суверин
8 октября 2019 года

 


На главную страницу
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта