Новости версия для печати В Ливнах пытались ограбить банкомат Сегодня жители слободы Беломестной в Ливнах не смогли попасть в один из сетевых магазинов. С раннего утра вход в него был огорожен и вокруг выставлено оцепление. Причиной тому стал взрыв, произошедший на рассвете.



События здесь начали разворачиваться значительно раньше, чем возник хлопок, разбудивший жителей соседних домов в 4 утра. До этого времени злоумышленники уже расправились с входной дверью и оказались внутри помещения. Своей целью они видели не продукты и кассы магазина, а банкомат, потому как именно к нему неизвестные подвели газ из баллонов. Следы на клумбе, запись с камер видеонаблюдения - все это есть в арсенале оперативников.



Яна Гончарова, следователь СО МО МВД России «Ливенский»: «Неизвестные лица проникли в один из сетевых магазинов, в настоящее время ведутся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к преступлению».

Все попытки преступников оказались тщетны - добраться до купюр у них не получилось. В итоге, богатыми злоумышленники не стали, а статью себе заработали. Серьезно пострадало имущество супермаркета, кроме того, магазин лишился дневной выручки, ведь на месте весь день работали оперативники, и для покупателей торговая точка была закрыта.









При содействии ТК ПРИНТ-ТВ

8 октября 2019 года







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