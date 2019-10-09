Новости версия для печати Новый порядок расчета кадастровой стоимости может дорого обойтись орловской промышленности Как помочь Орловскому малому и среднему бизнесу остаться на плаву? Этот вопрос обсудили сегодня на встрече председателя облсовета с предпринимательским сообществом.



Те, кто заняты реальным производством бьют тревогу. Новый порядок расчета кадастровой стоимости может дорого обойтись региональной промышленности. По предварительным подсчетам налоговый тариф за имущество поднимется минимум в три раза.



Евгений Лыкин, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Орловской области: «К сожалению, принятые мероприятия, которые проходят сегодня, изменения в законодательстве не повлияют в лучшую сторону на увеличение доходности как предприятий, так и самих людей».

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «Мы обсудили, что мешает развиваться бизнесу, что необходимо сделать на законодательном уровне, какие сегодня необходимо нам подготовить законодательные обращения в правительство РФ, и в Госдуму для того, чтобы нас услышали, и действительно, чтобы мы посмотрели, что можно сделать по смягчению определенных налоговых нагрузок».

Как вариант снижения фискальной нагрузки бизнес предложил снизить налог для предприятий в режиме стартапа. Это позволит быстрее вводить новые производства и получать реальную прибыль.





Оксана Гранн

8 октября 2019 года







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