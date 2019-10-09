Новости версия для печати ФК «Орел» претендует на попадание в ТОП-5 Третьего дивизиона В эту субботу наша команда принимает на своем поле ФК «Елец».



Клуб из Липецкой области неожиданно для многих в минувшем туре обыграл команду «Торпедо» из города Волжский со счетом 1:0. Орловцы в минувшие выходные разгромили на выезде россошанский «Спартак» - 4:0. До конца турнира орловцам осталось провести четыре матча. При положительном результате наша команда имеет возможность занять пятое место в Первенстве союза футбольных федераций «Центр».





Анастасия Дорохова

9 октября 2019 года







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