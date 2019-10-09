Полиция напоминает орловским работодателям о мерах ответственности за использование нелегального труда

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среда
9.10.2019
17:25:00
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Полиция напоминает орловским работодателям о мерах ответственности за использование нелегального трудаЗа нарушения закона предусмотрен штраф.
Неважно, кто и в какой форме привлек к работе иностранного гражданина - физическое лицо, индивидуальный предприниматель или организация. Меняется лишь величина штрафа: от двух тысяч до одного миллиона рублей за каждого незаконного работника. Так же могут применить и наказание в виде административного приостановления деятельности на срок от четырнадцати до девяноста суток. Чтобы избежать подобных неприятностей и правильно оформить трудовой договор с иностранным работником стоит обратиться в отдел иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции УМВД.
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