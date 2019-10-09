Новости версия для печати Полиция напоминает орловским работодателям о мерах ответственности за использование нелегального труда За нарушения закона предусмотрен штраф.



Неважно, кто и в какой форме привлек к работе иностранного гражданина - физическое лицо, индивидуальный предприниматель или организация. Меняется лишь величина штрафа: от двух тысяч до одного миллиона рублей за каждого незаконного работника. Так же могут применить и наказание в виде административного приостановления деятельности на срок от четырнадцати до девяноста суток. Чтобы избежать подобных неприятностей и правильно оформить трудовой договор с иностранным работником стоит обратиться в отдел иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции УМВД.





Мария Семак

9 октября 2019 года







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