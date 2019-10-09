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среда
9.10.2019
17:23:41
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«Белый воин и красноармеец – из кого состояли армии Гражданской войны»Лекцию на эту тему жителям Орла прочитает известный историк Александр Музафаров.
Лекция пройдет сегодня в Бунинке. Начало – в 13:30.
В центре внимания ученого ключевой эпизод войны - Орловско-Кромская операция. В ноябре этого года исполнится ровно 100 лет с момента ее проведения. Напомним, в рамках юбилейной даты уже прошли военно-исторический фестиваль в Новосиле, тематическая выставка и научная конференция в Военно-историческом музее. Проект направлен на сохранение среди молодого поколения памяти о событиях Гражданской войны.
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