Новости версия для печати «Белый воин и красноармеец – из кого состояли армии Гражданской войны» Лекцию на эту тему жителям Орла прочитает известный историк Александр Музафаров.



Лекция пройдет сегодня в Бунинке. Начало – в 13:30.



В центре внимания ученого ключевой эпизод войны - Орловско-Кромская операция. В ноябре этого года исполнится ровно 100 лет с момента ее проведения. Напомним, в рамках юбилейной даты уже прошли военно-исторический фестиваль в Новосиле, тематическая выставка и научная конференция в Военно-историческом музее. Проект направлен на сохранение среди молодого поколения памяти о событиях Гражданской войны.





Мария Семак

9 октября 2019 года







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