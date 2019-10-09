Новости версия для печати «Римские каникулы с Леонидом Андреевым» - так называется литературно-музыкальная встреча Она состоится сегодня в доме-музее писателя.



Начало мероприятия в 15:00.



Наш известный земляк несколько раз посещал Италию один и вместе с семьей. Основным местом их жительства стал «вечный город» – Рим.



Увидеть его глазами писателя помогут письма Леонида Николаевича родным и близким, а мелодичные итальянские напевы и автохромы Андреева дадут возможность почувствовать природу и атмосферу этой удивительной страны.



Адрес музея: г. Орел, ул. 2-ая Пушкарная, дом № 41.













Мария Семак

9 октября 2019 года







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