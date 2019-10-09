Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Как получить деньги в банкомате без карточки и пароля? Сегодня утром в Ливнах был использован самый простой путь. Но он не увенчался успехом.



- С верой и без оглядки на 10 тысяч километров. Сегодня в Орел из Магадана привезли православные святыни.



- Принято! Ремонт дворов в Орле завершен.



- Урок ОБЖ для бабушек. Волонтеры готовы провести ликбез - как защититься от мошенников.



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Вести-Орёл

8 октября 2019 года







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