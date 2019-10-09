Новости версия для печати Сегодня в Орел прибыл автомобильный крестный ход «Святая Русь» Автомобильный крестный ход организован магаданским областным обществом инвалидов.



10 тысяч километров, более 100 часов пути. Их маршрут - из Магадана по всей стране, от Дальнего Востока до западной границы Украины, а далее по ближнему зарубежью и всей Европе. Сегодня - остановка в Орле, в Богоявленском соборе. А уже завтра крестный ход отправится в Курск. Четверо участников - представители магаданского общества инвалидов - уже седьмой месяц со святынями колесят по миру, считая это своей жизненно-важной миссией. В Орел привезли точную копию Небоявленного Животворящего Креста Господня и несколько икон.



Сергей Суслов, участник крестного хода «Святая Русь»: «Это икона Магаданский образ Божией Матери. Это икона молодая список ее был составлен в 1989 году ровно за десять лет до бомбежки НАТО Югославии - нашего братского народа. На иконе начертано: «Спасение за прощением, прощение за покаянием». С нами идет ростовая икона Александра Невского с частицами мощей, мироточивая, а также икона Матроны Московской - она тактильная, вырезана из дерева, с благоданием для незрячих».





Татьяна Тимохина

8 октября 2019 года







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