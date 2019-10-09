Новости версия для печати В Орловской области продолжают находить снаряды Очередные «клады» времён Великой Отечественной войны сотрудников МЧС ждали в Мценском и Залегощенском районах.



Там спасатели изъяли и уничтожили по одному артиллерийскому снаряду калибра 45 и 37 мм, одну гранату РГД-33 и один запал к гранате. В Залегощенском районе была обезврежена одна минометная мина калибра 82 мм.



Всего же за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали двенадцать раз, из них – три выезда на ликвидацию возгораний и девять – на различные происшествия.





Анастасия Дорохова

9 октября 2019 года







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