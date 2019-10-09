Новости версия для печати Орловские спасатели на время стали лесорубами Они распилили и убрали упавшее дерево на улице 3-й Курской.



Вызов поступил вчера днем от жителей улицы. Всего же за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали двенадцать раз, из них – три выезда на ликвидацию возгораний и девять – на различные происшествия.





Анастасия Дорохова

9 октября 2019 года







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