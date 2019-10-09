Новости версия для печати В Ливенском районе женщина сгорела в собственном доме ЧП произошло в деревне Покровка Вторая.



В 21:51 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании жилого дома в деревне Покровка Вторая Ливенского района. В 22:20 пожарные обнаружили тело женщины 1944 года рождения. В результате пожара дом выгорел изнутри на площади 40 квадратных метров, кровля и перекрытия обрушились. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.



Всего же за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали двенадцать раз, из них – три выезда на ликвидацию возгораний и девять – на различные происшествия.





Анастасия Дорохова

9 октября 2019 года







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