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Орловщина представила продукцию лучших агропромышленных предприятий региона на выставке «Золотая осень»

Смотр достижений сельского хозяйства открылся сегодня в Москве. Делегацию Орловской области возглавил Андрей Клычков.

«Золотая осень» - это крупнейший сельскохозяйственный форум. В этом году в нем принимают участие свыше 1500 экспонентов из российских регионов, стран ближнего и дальнего зарубежья. Страной-партнером выставки стала Сербия.

Открыл 21 Российскую агропромышленную выставку Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. В рамках деловой программы форума состоится более 50-ти мероприятий для экспертов отрасли, производителей и представителей органов власти, которые обсудят наиболее актуальные вопросы и перспективные направления развития отечественного АПК.

Орловская область представит на выставке продукцию лучших агропромышленных предприятий региона - молоко, мясо, кондитерские изделия и многое другое. Также гостям и участникам смотра представят документальный фильм об инвестиционном потенциале нашего региона.


Вести-Орёл
9 октября 2019 года

 


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