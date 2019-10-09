Новости версия для печати Орловщина представила продукцию лучших агропромышленных предприятий региона на выставке «Золотая осень» Смотр достижений сельского хозяйства открылся сегодня в Москве. Делегацию Орловской области возглавил Андрей Клычков.



«Золотая осень» - это крупнейший сельскохозяйственный форум. В этом году в нем принимают участие свыше 1500 экспонентов из российских регионов, стран ближнего и дальнего зарубежья. Страной-партнером выставки стала Сербия.



Открыл 21 Российскую агропромышленную выставку Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. В рамках деловой программы форума состоится более 50-ти мероприятий для экспертов отрасли, производителей и представителей органов власти, которые обсудят наиболее актуальные вопросы и перспективные направления развития отечественного АПК.



Орловская область представит на выставке продукцию лучших агропромышленных предприятий региона - молоко, мясо, кондитерские изделия и многое другое. Также гостям и участникам смотра представят документальный фильм об инвестиционном потенциале нашего региона.





Вести-Орёл

9 октября 2019 года







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