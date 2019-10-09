Новости версия для печати В орловских поликлиниках закончилась вакцина от гриппа В этом году желающих защитить себя и своих детей от опасной болезни оказалось очень много.



По данным Роспотребнадзора, уже привиты более 162 тысяч орловцев. Это более 22 процентов населения. Поставки вакцины в Орловскую область разбили на два этапа. Первая – 43% от общего объема – как раз и подошла к концу. В ведомстве со дня на день ждут вторую партию.

Ольга Артёмова, и. о. начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Орловской области: «В конце этой недели предположительно ожидается поставка вакцины для иммунизации детского населения, а в конце следующей недели мы ожидаем поставку вакцины для иммунизации взрослого населения».

Такую активность населения в Роспотребнадзоре поддерживают. Ведь прививка – самый действенный способ профилактики гриппа. Как только придет вторая партия, возобновят работу и передвижные прививочные пункты. Напомним, они действуют по средам возле торгового центра на пересечении улиц Октябрьской и Тургенева, а также в районе Центрального рынка, а по субботам на территории ярмарок выходного дня.



Вакцинация против гриппа проводится в поликлиниках по месту жительства, в детских дошкольных и общеобразовательных организациях и в передвижных прививочных пунктах, которые размещены по средам в районе ТЦ «Атолл» с 13:00 до 16:00 и на Центральном рынке г.Орла с 9:00 до 14:00, по выходным дням вблизи ярмарочных площадок трех районов города Орла (пл.Жукова, Комсомольская пл., ул.Металлургов), а также в районе рынка на улице 3-Курской в г.Орле с 9:00 до 14:00.



Вакцины против гриппа можно приобрести в следующих аптеках: МУП «Аптека №1», МУП «Аптека №2».





Ольга Селиверстова

9 октября 2019 года







На главную страницу





