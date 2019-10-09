Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


среда
9.10.2019
17:24:18
Новости
ВСЕ НОВОСТИ
ВИДЕО

Программа передач
Телеканал "РОССИЯ"
Телеканал "РОССИЯ24"
"Радио России. ОРЁЛ"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Аграрный вопрос
От первого лица
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
Всё в дом
Мобильный репортёр
Кавказский дневник
Провинциалы
Пьедестал
Из архива ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Слово о вечном
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Летопись войны

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив

Орловщина
ВЫБОРЫ 2019
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Тургенев. Live
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует
Новости версия для печати

В орловских поликлиниках закончилась вакцина от гриппа

В этом году желающих защитить себя и своих детей от опасной болезни оказалось очень много.

По данным Роспотребнадзора, уже привиты более 162 тысяч орловцев. Это более 22 процентов населения. Поставки вакцины в Орловскую область разбили на два этапа. Первая – 43% от общего объема – как раз и подошла к концу. В ведомстве со дня на день ждут вторую партию.
Ольга Артёмова, и. о. начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Орловской области: «В конце этой недели предположительно ожидается поставка вакцины для иммунизации детского населения, а в конце следующей недели мы ожидаем поставку вакцины для иммунизации взрослого населения».

Такую активность населения в Роспотребнадзоре поддерживают. Ведь прививка – самый действенный способ профилактики гриппа. Как только придет вторая партия, возобновят работу и передвижные прививочные пункты. Напомним, они действуют по средам возле торгового центра на пересечении улиц Октябрьской и Тургенева, а также в районе Центрального рынка, а по субботам на территории ярмарок выходного дня. 

Вакцинация против гриппа проводится в поликлиниках по месту жительства, в детских дошкольных и общеобразовательных организациях и в передвижных прививочных пунктах, которые размещены по средам в районе ТЦ «Атолл» с 13:00 до 16:00 и на Центральном рынке г.Орла с 9:00 до 14:00, по выходным дням вблизи ярмарочных площадок трех районов города Орла (пл.Жукова, Комсомольская пл., ул.Металлургов), а также в районе рынка на улице 3-Курской в г.Орле с 9:00 до 14:00.

Вакцины против гриппа можно приобрести в следующих аптеках: МУП «Аптека №1», МУП «Аптека №2».


Ольга Селиверстова
9 октября 2019 года

 


На главную страницу
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта