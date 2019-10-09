Новости версия для печати В Мценске полицейские раскрыли кражу автомобиля Потерпевший узнал об угоне от полицейских.



Полицейские установили, что хищение совершил житель Мценского района – мужчина 1989 года рождения. Автомобиль обнаружили и изъяли оперативники.



В момент совершения преступления владелец автомобиля находился в другом населенном пункте и не знал, что его имущество стало объектом кражи. Об этом ему сообщили полицейские. Тогда автовладелец написал заявление в полицию.



В отношении гражданина 1989 года рождения следственным отделом МО МВД России «Мценский» было возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведется следствие, подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.





Анастасия Дорохова

9 октября 2019 года







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