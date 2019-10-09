Новости версия для печати В этом году орловцы получают налоговые уведомления по новой форме Теперь в уведомление включена информация о перечислении налогов в бюджет.



Как сообщила главный государственный налоговый инспектор УФНС России по Орловской области Екатерина Агошкова, в измененной форме налогового уведомления содержатся полные реквизиты платежа, а также штрих-код и QR-код для быстрой оплаты налогов через банковские терминалы и мобильные устройства. Кроме того, в этот налоговый документ включена информация о предоставленном вычете на шесть соток, а вот сведения об объектах имущества, по которым налоги к уплате не предъявляются, в уведомлениях больше не указываются.



Уведомления по новой форме направлены налогоплательщикам по почте. Кроме этого, они размещены в личных кабинетах на сайте ФНС. Оплатить налоги орловцам необходимо до 2 декабря. Опоздание грозит начислением пени. В ведомстве напомнили, что оплатить имущественные налоги можно с помощью специального сервиса.



Всего в регионе, по данным ФНС, почти 730 тысяч налогоплательщиков.





Надежда Невматулина

9 октября 2019 года







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