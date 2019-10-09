Новости версия для печати Орловский пожарный надзор проводит в городе профилактический месячник «Безопасное жилье» На старте отопительного сезона и в период первых холодов угроза возгораний особенно велика в домах, где жители о безопасности думают в последнюю очередь. Именно такие адреса в ходе рейда обошли инспекторы Госпожнадзора и участковые.



Усиленно патрулировать потенциально уязвимые в пожарном отношении адреса инспекторам и полицейским приходится каждое межсезонье.

Денис Вещиков, старший дознаватель отдела надзорной деятельности по г. Орлу ГУ МЧС России по Орловской области: «На территории города Орла проводится акция «Безопасное жилье». Целью ее проведения является снижение количества пожаров и негативных последствий от них.

Наибольшее беспокойство у сотрудников МЧС вызывают орловцы, которые не могут или не хотят обеспечить в жилище пожарную безопасность. К первой категории инспекторы относят пожилых людей. А вот к числу тех, кто заботиться о собственной безопасности попросту не хочет, Госпожнадзор относит людей, которых инспекторы сами часто называют лицами с низкой социальной ответственностью.



Заброшенные строения в это время года, как правило, не пустуют. Такие самосёлы, по словам пожарных, составляют группу наибольшего риска. Профилактические беседы при таких слушателях чаще всего превращаются в пустой звук. Зачастую беспечное отношение к правилам безопасности и приводит к пожарам.









Иван Суверин

9 октября 2019 года







На главную страницу





