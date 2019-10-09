Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Укол, чтобы не болеть. Со дня на день в Орел прибудет вторая партия вакцины от гриппа.



- Потенциально опасные адреса. Госпожнадзор наведался не только к пожилым орловцам. Кто представляет наибольшую угрозу в межсезонье?



- «Графический взгляд» на события 1943-го. О чем еще рассказывают работы Сергея Грецова? Мы побывали на выставке автора.

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Вести-Орёл

9 октября 2019 года







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