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среда
9.10.2019
17:23:47
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».
- Укол, чтобы не болеть. Со дня на день в Орел прибудет вторая партия вакцины от гриппа.
- Потенциально опасные адреса. Госпожнадзор наведался не только к пожилым орловцам. Кто представляет наибольшую угрозу в межсезонье?
- «Графический взгляд» на события 1943-го. О чем еще рассказывают работы Сергея Грецова? Мы побывали на выставке автора.
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