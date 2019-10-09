Новости версия для печати В Орловском районе замерзли полицейские Но при этом заверяют, что не страдают от холода.



В минувший понедельник областное правительство отчиталось о старте отопительного сезона, который, по словам чиновников, охватил все социальные учреждения региона и 99,8% жилого фонда. Проблемы были лишь в одном многоквартирном доме в Болхове и двух орловских общежитиях на улице Металлургов. Накануне, уже городские власти отчитались, что и в эти дома тепло подано, и в Орле не осталось неотапливаемых объектов. Но появившееся сегодня в социальных сетях видео эту информацию опровергло.



Автор - один из посетителей отдела МВД по Орловскому району утверждает, что температура в здании всего 14 градусов. От батарей тепло не идёт. Выяснить у полицейских, в чём проблема, ему не удалось. Стражам порядка оставалось лишь стойко заявлять, что они не мёрзнут. Чиновники, ответственные за поставку тепла в здание отдела полиции, от комментариев отказались.



Карина Тхаржевская, начальник пресс-службы УМВД России по Орловской области: «В настоящее время руководством УМВД принимаются все необходимые меры, направленные на скорейшее обеспечение теплом здания ОМВД России по Орловскому району».





Антон Киселёв

9 октября 2019 года







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