Новости версия для печати Орловские полицейские поймали мошенника Им оказался гражданин одной из стран ближнего зарубежья 1963 года рождения.



В отдел полиции по г. Орлу с заявлением обратился местный житель, который рассказал, что недалеко от банка, расположенного на ул. Металлургов, неизвестный мужчина попросил его разменять мелкие купюры на крупные. Потерпевший передал злоумышленнику 20 тысяч рублей, а взамен получил стопку банкнот, пересчитав которые мужчина обнаружил только пять тысяч рублей.



Полицейские получили подробное описание злоумышленника, а также изъяли записи с камер видеонаблюдения. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска установили подозреваемого.



В беседе с полицейскими злоумышленник признался в содеянном. Ведется следствие.





Анастасия Дорохова

9 октября 2019 года







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