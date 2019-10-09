Новости версия для печати Орловским аграриям присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства» Церемония награждения состоялась сегодня в рамках открытия XXI Российской агропромышленной выставки «Золотая осень - 2019» в Москве.



Указом Президента РФ Владимира Путина за большой вклад в развитие сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу заслуженные награды получили глава крестьянского (фермерского) хозяйства Анатолий Молчанов и главный инженер ООО «Речица» Юрию Ревину, сообщает информационный портал Орловской области.



Анатолий Михайлович Молчанов – фермер из села Борилово Болховского района. Сегодня у него более чем 1000 га пашни. Крестьянское (фермерское) хозяйство Анатолий Молчанов оформил в 2004 году. Он специализируется на выращивании гречихи.



Юрий Васильевич Ревин более 30 лет проработал в одном хозяйстве в Ливенском районе: сначала это был колхоз «Путь коммунизма», сегодня − ООО «Речица». Угодья предприятия занимают более 4 тыс. гектаров. Все эти земли обрабатываются техникой, которой в «Речице» свыше 70 единиц. За ее исправность и своевременный выход на поля отвечает Юрий Ревин.





Анастасия Дорохова

9 октября 2019 года







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