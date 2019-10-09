Новости версия для печати В Орловской области на подрядчиков жалуются в УФАС В антимонопольной службе Орловской области подвели промежуточные итоги своей работы. Сегодня там прошли публичные обсуждения результатов деятельности за последние 9 месяцев.



Докладывали о правоприменительной практике в сфере антимонопольного законодательства, а также рекламы. На особом контроле государственные закупки. В управлении провели около 300 проверок. Доля внеплановых составила почти треть от общего числа.



Как отметил руководитель Орловского УФАС России Андрей Кирьянов, в этом году резко увеличилось число жалоб на подрядчиков, которые не исполняют условия контрактов.





Анна Вайсергисер

9 октября 2019 года







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