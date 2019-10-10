Новости версия для печати Проблемы орловской промышленности депутаты обсудили с предпринимателями Чем дышит сегодня Орловская промышленность, и что нужно для ее стабильного развития? Ответы на эти вопросы орловские депутаты и представители предпринимательского сообщества сегодня искала в индустриальном парке «Орел».



Индустриальный парк «Орел» сегодня объединяет на своей территории 54 производственные площадки. Это самые разные производства, на которых трудится более 3 тысяч человек. Основные проблемы, с которыми сегодня сталкивается реальный сектор экономики, решили рассмотреть на пленарном совещании облсовета.



Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «Мы обязательно посмотрим, необходимо ли выйти с какими-либо обращениями в правительство РФ, либо с законодательной инициативой в Госдуму для того чтобы посмотреть, как еще поддержать реальный бизнес реальных промышленников».

В ходе пленарного заседания были подведены итоги визита в индустриальный парк «Орёл». Участники встречи обсудили перспективы развития индустриального парка и вопросы налогообложения, а также новую транспортную схему, которую предлагается ввести на территории города Орла и Орловского района, в связи с ней спикеру регионального парламента были переданы коллективные обращения.





Оксана Гранн

9 октября 2019 года







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