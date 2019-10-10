«Созвездие Орла» начинает работу

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четверг
10.10.2019
14:12:34
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«Созвездие Орла» начинает работуРегиональный центр призван выявлять, поддерживать и развивать способности и таланты у детей и молодежи.
Региональный центр «Созвездие Орла», созданный на базе Знаменской школы-интерната в Орловском районе, реализует образовательные программы по направлениям «Наука», «Искусство», «Спорт».
Участниками образовательной программы центра могут стать школьники в возрасте от 11 до 17 лет, показавшие высокие результаты учебной и внеучебной деятельности. Обучение будут проводить ведущие педагоги Орловской области, победители всероссийских педагогических конкурсов, учителя-авторы и разработчики уникальных предметных и междисциплинарных модулей, а также выдающиеся деятели науки, литературы, искусства.
Первая смена пройдет по программе литературного творчества «Искусство анализа художественного текста». Она стартует 14 октября.
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