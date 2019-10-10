Новости версия для печати «Созвездие Орла» начинает работу Региональный центр призван выявлять, поддерживать и развивать способности и таланты у детей и молодежи.



Региональный центр «Созвездие Орла», созданный на базе Знаменской школы-интерната в Орловском районе, реализует образовательные программы по направлениям «Наука», «Искусство», «Спорт».



Участниками образовательной программы центра могут стать школьники в возрасте от 11 до 17 лет, показавшие высокие результаты учебной и внеучебной деятельности. Обучение будут проводить ведущие педагоги Орловской области, победители всероссийских педагогических конкурсов, учителя-авторы и разработчики уникальных предметных и междисциплинарных модулей, а также выдающиеся деятели науки, литературы, искусства.



Первая смена пройдет по программе литературного творчества «Искусство анализа художественного текста». Она стартует 14 октября.





Анастасия Дорохова

10 октября 2019 года







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