Новости версия для печати Сегодня – всемирный день охраны зрения Это не праздник, а повод обратить внимание на свое здоровье и, возможно, сходить к офтальмологу, чтобы проверить глаза.



Как отмечают медики, самое распространенное заболевание – это патология хрусталика. В стационаре офтальмологического отделения больницы Семашко пациентов с таким диагнозом - 75%. В среднем за год к медикам этого учреждения с жалобами на зрения обращаются больше 5000 человек. Все они получают высокотехнологическую помощь. Врачи напоминают – практически все патологии зрения можно вылечить или остановить. Главное – следить за своим здоровьем.





Мария Семак

10 октября 2019 года







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