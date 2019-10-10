Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Спрос превысил предложение. В регионе закончилась вакцина от гриппа. Как нам рассказали в Роспотребнадзоре, поставки ждут со дня на день.



- Сделано в Орле! Где сконцентрированы полсотни производственных площадок? Сегодня вместе с депутатами мы побывали в индустриальном парке.



- Госзакупки - под особый контроль. В УФАС отметили увеличение числа жалоб на подрядчиков.



- Старца Илия отметил президент.



- У ФК «Орел» есть шанс попасть в пятерку лидеров.



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Вести-Орёл

9 октября 2019 года







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