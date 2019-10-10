Новости версия для печати Юрий Грымов назвал Петра Воробьева великим русским актером Орловский актер - Народный артист России Петр Воробьёв задействован в работе театра «Модерн», которым руководит Грымов.



Разговор о работе Юрия Грымова в Орле (с января по июль 2018 года режиссер был советником губернатора Орловской области Андрея Клычкова по культуре) состоялся сегодня в эфире одной из радиостанций.

Юрий Грымов, художественный руководитель театра «Модерн»: «Человеку практически восемьдесят лет. Он приезжает в театр «Модерн», играет Чехова в спектакле «Ничего, что я Чехов». Я когда увидел его в Орле, я не поверил своим глазам. Я не думал, что так может быть. Это уникальное актерское явление. Это великий русский актер».





Анастасия Дорохова

10 октября 2019 года







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