Новости версия для печати В Орловском районе состоялся межмуниципальный образовательный форум «Волонтером может стать каждый» Мероприятие принял Новодеревеньковский район.



В работе форума приняли участие около 200 человек. Это волонтеры из Верховского, Краснозоренского и Новодеревеньковского районов, а также представители образовательных учреждений, курирующих воспитательную работу, преподаватели-организаторы основ безопасности жизнедеятельности, активистов общественных объединений.



Форум был направлен на продвижение и пропаганду идей добровольчества, увеличение количества волонтерских проектов и инициатив, а также повышение уровня профессионализма деятельности добровольцев в различных сферах, в том числе, в поиске пропавших людей.





Анастасия Дорохова

10 октября 2019 года







На главную страницу





