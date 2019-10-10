Новости версия для печати В Северном районе Орла полицейские установили серийного мошенника К преступлению оказался причастен 18-летний местный житель.



Летом 2019 года в отдел полиции № 3 (по Северному району) УМВД России по г. Орлу с заявлениями обратились несколько орловцев. Они сообщили, что к их детям подошел неизвестный и под предлогом установки прошивки на смартфон завладел их имуществом и скрылся.



В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 18-летний орловец.



Как выяснили оперативники, злоумышленник причастен к четырем хищениям. Сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, составила свыше 20 тысяч рублей.



В беседе с полицейскими фигурант признался в содеянном. Ведется предварительное расследование.





Анастасия Дорохова

10 октября 2019 года







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