Новости версия для печати Посетители дома Леонида Андреева побывали на «Римских каникулах» Итальянскому периоду жизни писателя была посвящена музыкально-литературная встреча в музее.



Наш известный земляк несколько раз посещал эту удивительную страну. Бывал там один, и с семьей. Несколько лет они прожили в Риме. Посетители музея смогли увидеть этот прекрасный город глазами писателя благодаря письмам Леонида Николаевича к родным и близким, в которых он делился своими впечатлениями о путешествии. Были представлены фотографии и автохромы, которые создавал сам Андреев.

Елена Коханова, научный сотрудник дома-музея Леонида Андреева: «Специально для вечера «Римские каникулы» мы подготовили выставку, на которой были представлены подлинная карандашница или шкатулка для письменных принадлежностей, которая была привезена Леонидом Андреевым из Италии. Конечно, были представлены фотографии Леонида Николаевича, его автохромы из альбома Ричарда Девиса».





Эва Стасюлевич

10 октября 2019 года







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