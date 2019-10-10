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Многие патологии зрения можно вылечить или остановить

Сегодня отмечается Всемирный день охраны зрения. По статистике половина россиян имеет проблемы с глазами, а 22% инвалидов по зрению – молодежь. Между тем, большинство патологий можно вылечить или остановить. Так утверждает заведующий офтальмологическим отделением больницы им. Семашко Геннадий Савенков. 30 лет он возвращает людям возможность видеть. О диагностике и методах лечения доктор рассказал нашему корреспонденту Елене Литинской.

Почти полторы тысячи пациентов стационарно и четыре тысячи амбулаторно лечат врачи офтальмологического отделения больницы имени Семашко в год. Плюс осматривают каждого третьего пациента всей больницы профилактически. Работой этой уже 13 лет руководит Геннадий Александрович Савенков.
Геннадий Савенков, заведующий офтальмологическим отделением больницы им. Семашко: «Практически все эти пациенты – пациенты хирургического профиля, общая направленность нашего отделения хирургическая и хирургическая активность превышает 90%».

75% пациентов стационара это больные с патологией хрусталика – катарактой, 10% страдают глаукомой, оставшиеся 15% имеют различные патологии зрения. В основном, для их лечения применяются самые современные технологии.
Геннадий Савенков, заведующий офтальмологическим отделением больницы им. Семашко: «Уже длительное время мы применяем для лечения патологии хрусталика ультразвуковую факоэмульсификация с имплантацией гибкой интраокулярную линзы. Эти операции мы впервые выполнили в 2006 году, ежегодно объем таких операций нарастал».

Геннадий и сам постоянно в операционной, и попасть именно к нему на стол стремятся многие пациенты.

Галина Иванова в отделении второй раз. Четыре года назад прооперировала один глаз и теперь пришла вернуть зрение второму.
Галина Иванова, пациентка офтальмологического отделения больницы им. Семашко: «Заведующий мне делал операцию, дай бог ему здоровья – золотые руки. И какой-то – располагает к себе, такой спокойный. И хочется с ним и поговорить, и поделиться, и довериться - самое главное».

Все, в том числе и высокотехнологичные операции, выполняются в отделении бесплатно по полису ОМС. Часто пациенты этого отделения - сложные, страдающие сахарным диабетом, сосудистыми патологиями, как раз те, от которых стараются как-то избавиться частные клиники, чтобы не портить себе статистику.

Несмотря на то, что лечить пациентов приходиться по стандартам, за 30 лет работы офтальмологом Геннадий Александрович пытался что-то изменить и усовершенствовать в технологиях. Результат – 12 патентов на изобретения.
Геннадий Савенков, заведующий офтальмологическим отделением больницы им. Семашко: «Конечно, это непрерывный процесс. Процесс интересный, творческий. Здесь есть свои успехи, свои достижения, свои открытия. Часть этих открытий мы смогли описать в виде патентов на изобретения. Это наша интеллектуальная собственность и в то же время это наша ежедневная работа».

Офтальмология, говорит Савенков, не стоит на месте. Сегодня люди, которым невозможно помочь, встречаются крайне редко. Многие патологии зрения можно вылечить или остановить. Главное - чтобы пациенты вовремя обращались к врачу.




Елена Литинская
10 октября 2019 года

 


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