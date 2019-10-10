Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- Сегодня - Всемирный день охраны зрения. Наш корреспондент Елена Литинская пообщалась с офтальмологами - о болезнях, диагностике и методах лечения.



- Из Орла - в Италию. Участники литературно-музыкальной встречи узнали, чем запомнилась южная страна Леониду Андрееву.



- Сражение, которое решило исход Гражданской войны: сегодня в военно-историческом музее вспоминают битву под Кромами.



- Уроки для мам и пап: расскажем, чему учат орловцев в «Школе будущих родителей».



- Орловские спортсмены готовятся к встрече с соперниками: сегодня стартует сезон большого баскетбола среди студенческих команд.

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Вести-Орёл

10 октября 2019 года







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