Новости версия для печати 13 лет за 13 ударов: в Верховье осудили убийцу Представления получили и надзорные органы.



Установлено, что при совместном распитии спиртных напитков между потерпевшим и осужденным произошел конфликт, в ходе которого последний нанес со значительной силой не менее 13 ударов деревянным стулом в область жизненно-важных органов потерпевшему, от чего тот скончался на месте происшествия.



Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности подозреваемого и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима с назначением дополнительного наказания в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу.



Кроме того, по инициативе государственного обвинителя, судом вынесены частные постановления в адрес главы администрации Верховского района и начальника ОМВД России по Верховскому району, в которых судом с целью исключения подобных нарушений в последующем обращено внимание на ненадлежащую организацию профилактической работы с ранее судимым.





Анастасия Дорохова

10 октября 2019 года







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