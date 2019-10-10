Новости версия для печати Орловцы могут потребовать перерасчет квитанций за отопление Если докажут, что топят в их квартирах не по правилам.



Основанием для перерасчета размера платы за коммунальную услугу является акт, составленный по результатам проверки факта предоставления такой услуги ненадлежащего качества. Проверка проводится исполнителем коммунальных услуг не позднее двух часов с момента получения от потребителя сообщения о предоставлении коммунальной услуги ненадлежащего качества, если с потребителем не согласовано иное время.



При наличии доказательств, подтверждающих период оказания некачественной коммунальной услуги по отоплению, для принятия мер по перерасчёту платы за такую услугу собственники/наниматели жилых помещений вправе обратиться к её исполнителю. Если не удастся решить вопрос о снижении оплаты в досудебном порядке, потребитель имеет право обратиться в суд.



Необходимую консультацию и практическую помощь по вопросам защиты прав потребителей в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг можно получить в общественной приемной Управления: г. Орел, Наугорское шоссе, 2, по телефону Управления: 8(4862) 42-26-59, а также в консультационном центре для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области»: г. Орел, ул. Карачевская, д.56а, тел. 8(4862) 75-02-76.



Также консультацию можно получить по телефону Единого консультационного центра 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный). Единый консультационный центр функционирует в круглосуточном режиме, без выходных дней на русском и английском языках.





Анастасия Дорохова

10 октября 2019 года







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