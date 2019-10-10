Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


четверг
10.10.2019
14:11:28
Новости
ВСЕ НОВОСТИ
ВИДЕО

Программа передач
Телеканал "РОССИЯ"
Телеканал "РОССИЯ24"
"Радио России. ОРЁЛ"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Аграрный вопрос
От первого лица
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
Всё в дом
Мобильный репортёр
Кавказский дневник
Провинциалы
Пьедестал
Из архива ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Слово о вечном
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Летопись войны

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив

Орловщина
ВЫБОРЫ 2019
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Тургенев. Live
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует
Новости версия для печати

Орловцы могут потребовать перерасчет квитанций за отопление

Если докажут, что топят в их квартирах не по правилам.

Основанием для перерасчета размера платы за коммунальную услугу является акт, составленный по результатам проверки факта предоставления такой услуги ненадлежащего качества. Проверка проводится исполнителем коммунальных услуг не позднее двух часов с момента получения от потребителя сообщения о предоставлении коммунальной услуги ненадлежащего качества, если с потребителем не согласовано иное время.

При наличии доказательств, подтверждающих период оказания некачественной коммунальной услуги по отоплению, для принятия мер по перерасчёту платы за такую услугу собственники/наниматели жилых помещений вправе обратиться к её исполнителю. Если не удастся решить вопрос о снижении оплаты в досудебном порядке, потребитель имеет право обратиться в суд.

Необходимую консультацию и практическую помощь по вопросам защиты прав потребителей в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг можно получить в общественной приемной Управления: г. Орел, Наугорское шоссе, 2, по телефону Управления: 8(4862) 42-26-59, а также в консультационном центре для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области»: г. Орел, ул. Карачевская, д.56а, тел. 8(4862) 75-02-76.

Также консультацию можно получить по телефону Единого консультационного центра 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный). Единый консультационный центр функционирует в круглосуточном режиме, без выходных дней на русском и английском языках.


Анастасия Дорохова
10 октября 2019 года

 


На главную страницу
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта