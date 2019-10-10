Новости версия для печати В Шаховской колонии-поселении поставили «Свадебное происшествие» За основу спектакля была взята пьеса Михаила Зощенко «Свадьба».



Работа над постановкой проходила в рамках мероприятий, посвященных Году Театра в России. В спектакле приняли участие члены театрального кружка.



Как отмечает пресс-служба УФСИН по Орловской области, это уже третья постановка в этом году. Каждый новый спектакль осужденные колонии ждут с нетерпением. Комедийный жанр произведения, импровизация, музыкально-танцевальные номера, искрометный юмор - все это позволило артистам талантливо отразить комизм ситуации и эмоционально, зрелищно перенести атмосферу происходящего на сцене в зрительный зал.





Анастасия Дорохова

10 октября 2019 года







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