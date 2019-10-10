Новости версия для печати В Мценске мужчина пострадал из-за курения Он получил ожоги из-за вспыхнувшей кровати.



В результате ЧП на улице Машиностроителей в квартире обгорела кровать. Пострадал мужчина, которого с ожогами госпитализировали в Мценскую ЦРБ. Из квартиры жильцами дома была выведена женщина. Из подъезда из-за сильного задымления были эвакуированы пять человек. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. Размер ущерба устанавливается.



Всего же прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали одиннадцать раз, из них – пять выездов на ликвидацию возгораний и шесть – на различные происшествия.





Анастасия Дорохова

10 октября 2019 года







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