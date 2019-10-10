Новости версия для печати Орловские кинологи добились успеха на Чемпионате ФСИН России по многоборью Соревнования состоялись в городе Суздаль.



В соревнованиях приняли участие более 250 более сотрудников ФСИН, которые представляли 64 команды из различных регионов Российской Федерации. Они состязались в трех дисциплинах: «Розыскной профиль», «Поиск и обнаружение наркотических средств», «Поиск и обнаружение взрывчатых веществ».



Команду УФСИН России по Орловской области представляли: Павел Свиридов (ИК-5), Павел Другов (ИК-5), Анна Семенушенкова (СИЗО-1).



По итогам Чемпионата в копилке у нашей команды оказалось сразу несколько призовых мест в личных первенствах. Так, Павел Свиридов (ИК-5), со служебной собакой Жаклин занял третье место по розыскному профилю, у них же и два вторых места в дисциплинах «Следовая работа» и «Выборка вещи» и третье место в дисциплине «Защитно-караульная служба».



В общекомандном зачете в группе территориальных органов с численностью до 3000 сотрудников команда УФСИН России по Орловской области заняла 5 место. Лучшим кинологам были вручены медали и грамоты за победу в отдельных дисциплинах.





Анастасия Дорохова

10 октября 2019 года







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