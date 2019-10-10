Новости версия для печати Накануне в Мценском районе горела дача Предварительная причина возгорания - аварийный режим работы электронагревательного прибора.



Сообщение о возгорании дачного дома в деревне Карандаково Мценского района поступило в восемь часов утра.



В результате дачный дом сгорел на площади двенадцать квадратных метров, сгорела деревянная веранда. Размер ущерба устанавливается, пострадавших нет.



Всего прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали одиннадцать раз, из них – пять выездов на ликвидацию возгораний и шесть – на различные происшествия.





Анастасия Дорохова

10 октября 2019 года







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