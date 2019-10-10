Новости версия для печати Эхо войны Орловские спасатели продолжают обезвреживать снаряды времён Великой Отечественной войны. На этот раз выезды состоялись в Кромской и Троснянский районы.



В Кромском районе обезвредили три артиллерийских снаряда калибра 152 мм. В Троснянском районе был изъят и уничтожен один реактивный снаряд.



Всего же прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали одиннадцать раз, из них – пять выездов на ликвидацию возгораний и шесть – на различные происшествия.





Анастасия Дорохова

10 октября 2019 года







На главную страницу





