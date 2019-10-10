Новости версия для печати В Орле бывший начальник подразделения полиции обвиняется в мошенничестве Он получил взятку за отказ от возбуждения уголовного дела.



Следствием установлено, что обвиняемый в июле 2019 года получил от жителя города Орла денежное вознаграждение на общую сумму 100 тысяч рублей за непривлечение его к уголовной ответственности по факту организации и проведения незаконной игорной деятельности. Обвиняемый был задержан с поличным.



В ходе предварительного следствия полицейский вину признал, в содеянном раскаялся. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.





Анастасия Дорохова

10 октября 2019 года







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