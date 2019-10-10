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Помогать тем, кто хочет помогать

С этой целью в санатории «Орловчанка» сегодня открылась школа волонтеров «Точка отсчета». В ней принимают участие порядка 100 человек из различных добровольческих объединений области.

В этой школе тоже учат азбуке, только волонтерской. Как создать свое объединение, как презентовать его, как не бояться публичных выступлений - на все эти вопросы ответят лекторы. В их роли выступают люди, которые в добровольческих проектах участвуют давно и успешно.
Маргарита Прокохина, председатель Региональной общественной организации «Орловский областной центр волонтёрства»: «Вернувшись домой, ребята смогут развить деятельность своего волонтерского объединения на базе образовательной организации. Они выберут конкретное направление, по которому будут реализовывать свою волонтерскую деятельность, возможно, задумаются о том, в партнерстве с какими учреждениями они будут это организовывать».

У многих участников этой школы уже есть опыт волонтерской работы. Кто-то помогает в работе поисковикам, кто-то ухаживает за больными. Но такой формат общения признают полезным не только новички, но и бывалые добровольцы.
Милена Говорова, руководитель пресс-службы и менеджер проектов Ресурсного центра добровольчества Орловской области: «Для меня это очередная возможность прокачать свои гибкие навыки, то есть, развить навыки коммуникации, огромная возможность пообщаться с новыми людьми, узнать интересных ребят, им передать свой опыт и, соответственно, взять что-то новое от них».





Ольга Селиверстова
10 октября 2019 года

 


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