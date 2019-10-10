Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Орловские яблоки не оставили москвичей равнодушными. Каков итог первого дня работы главного агрофорума страны для нашего региона? Губернатор области поделился с нами планами по развитию АПК.



- В Ливнах завершилось благоустройство городского парка. Как прошла приемка? Ответ знают наши ливенские коллеги.



- Азбука для волонтеров. Сегодня в регионе дали старт «Точке роста». Мы побывали на первом занятии.



- Чаепитие по-андреевски - с видом на Италию. Что привозил Леонид Андреев из путешествий? Знает наш корреспондент.



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Вести-Орёл

10 октября 2019 года







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