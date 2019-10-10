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Список налоговых льготников расширили

2 декабря последний день уплаты налогов на имущество физических лиц. Кто и сколько должен заплатить и как это сделать правильно и в срок? Об этом орловские налоговики сегодня рассказали средствам массовой информации.

По данным налоговой службы, уже сформировано и направлено порядка 400 тысяч налоговых уведомлений. С этого года изменилась их форма, туда добавились реквизиты платежа. Кроме того уведомление направляется только тем, у кого нет личного кабинета. Не стоит ждать платежки и в случае если сумма налога менее 100 рублей или если человек имеет полное освобождение от налоговых обязательств. Перечень льгот весьма внушительный. Есть и те, кто полностью получает налоговую амнистию.

Дмитрий Овсянников, главный государственный инспектор УФНС России по Орловской области: «Это Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, участники Великой Отечественной войны, пенсионеры I и II группы, инвалиды с детства, а также граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие Чернобыльской катастрофы и другие. При этом нужно помнить, что льготы предоставляются в отношении только одного объекта налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика».

Причем налоговики предупреждают: если льгота уже была предоставлена в прошлом налоговом периоде, подтверждать ее не надо, если вы собрались получить ее впервые, заявить о своих правах нужно заблаговременно.

Оплатить налоги можно онлайн через Личный кабинет, а также посетив кредитное учреждение или в кассе местной администрации, отделении федеральной почтовой связи и в МФЦ.

Стоит отметить, что жители Орловской области очень ответственные налогоплательщики. До последнего не ждут. Так на сегодняшний день в бюджет уже поступила больше трети начисленных платежей. Этому способствует и большая информационная работа, которую налоговики проводят в течение всего года. Узнать о сумме налога и о положенных льготах можно на Дне открытых дверей.

Елена Михайлова, заместитель руководителя УФНС России по Орловской области: «В этом году акция пройдет 25 октября во всех инспекциях России, в том числе и у нас - в Орловской области. Помимо традиционных мероприятий в День открытых дверей инспекцией будет проведено анкетирование посетителей о системе оценки качества обслуживания в территориальных налоговых органах нашей области».

Почти 600 тысяч человек должны будут в этом году заплатить имущественные налоги. Причем среди них около 32 тысяч уже получили льготы по транспортному налогу, 140 тысяч - по земельному и почти 184 тысячи - по имущественному.




Оксана Гранн
10 октября 2019 года

 


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