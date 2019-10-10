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История, которую не стереть

Сегодня в Военно-исторического музее Орла рассказали о переломной Орловско-Кромской операции и легендарных латышских стрелках.

Близость к Москве и к Туле, где находился оружейный завод, и развитая железнодорожная сеть сразу дали Орловщине статус одного из центров формирования армии в годы Гражданской войны. На нашей земле в 1919 году и решился ее исход. Самые ожесточенные бои шли под Кромами. В этой битве пленных не было. Бились насмерть.

Игорь Барбашов, научный сотрудник Орловского военно-исторического музея: «Орел - последний крупный город, который был захвачен белыми в ходе наступления на Москву, и это было переломное сражение - такого численного превосходства вооруженные силы Юга России уже не имели никогда. Здесь были уничтожены на 80 % офицерские кадры Добровольческой армии - именно первопроходники, которые начинали борьбу с большевизмом».

В этом году исполняется сто лет Орловско-Кромскому сражению. Сегодня в музее-диораме подробности о наступательной операции рассказали всем желающим, там провели две тематические экскурсии о братоубийственной войне и ее итогах.

Игорь Барбашов, научный сотрудник Орловского военно-исторического музея: «Молодая Советская Республика выиграла Гражданскую войну, но при этом образовалось много проблем - масса беспризорников, голод, то есть, отбросили страну на десятилетие назад».

Образцы вооружения, воинская амуниция, документы, фотографии и агитационные плакаты, наглядно дополнили рассказ экскурсовода.

Красные остановили наступление Белой армии на столицу. Цена победы - сотни жизней. Так Латышская дивизия потеряла половину своего состава. Под Кромами насчитывается не меньше дюжины братских могил латышских стрелков.




Анна Вайсергисер
10 октября 2019 года

 


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