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пятница
11.10.2019
8:31:45
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Орловцы напишут «Большой этнографический диктант»Образовательное мероприятие состоится 1 ноября.
Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России. Он привлечет внимание к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений. Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов: 20 вопросов – общих для всех и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта.
На написание диктанта участникам дается 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100. Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на региональных площадках, на официальном сайте акции http://miretno.ru/ с 1 по 4 ноября 2019 года будет организовано онлайн-тестирование. Правильные ответы будут опубликованы 10 ноября 2019 года, публикация индивидуальных результатов – 12 декабря 2019 года.
Диктант пройдет на базе опорного вуза в Орле по адресу: ул. Комсомольская, д. 41, корпус № 3. Начало в 11:00.
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