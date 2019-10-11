Новости версия для печати В Орле начинает свою работу «Школа жилищного просвещения» Первое занятие состоится сегодня в 15.00 в большом зале администрации Советского района (ул. Октябрьская, 30).



Школа жилищного просвещения - единственная организация в ЦФО, которая учит председателей уличных и домовых комитетов общаться с властью, управляющими компаниями, другими ответственными структурами по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Неравнодушные к своему городу граждане здесь познакомятся с Жилищным кодексом РФ и постановлениями правительства РФ, которые связаны с ЖКХ, узнают о стратегических изменениях и дополнениях к этим нормативно-правовым актам.





Анастасия Дорохова

11 октября 2019 года







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