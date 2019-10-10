Новости версия для печати Орловские полицейские сходили в лес на «охоту» - поймали наркодилера В отношении мужчины следователи уже возбудили уголовное дело.



Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Орлу в лесополосе был задержан 30-летний гражданин, причастный к сбыту наркотических веществ бесконтактным способом. Мужчина поместил в тайники три свертка с веществом растительного происхождения, предположительно наркотическим.



Также в машине гражданина, стоявшей неподалеку, при осмотре полицейские обнаружили и изъяли еще четыре пакетика с веществом растительного происхождения. Все находки были направлены в Экспертно-криминалистический центр регионального УМВД для проведения исследования.



По информации пресс-службы УМВД по Орловской области, мужчина приобрел запрещенное к распространению вещество через интернет-магазин и в последующем, следуя указанию его представителя, собирался разложить разовые дозы в тайники для розничных потребителей. Однако его противоправная деятельность была пресечена сотрудниками полиции.





Анастасия Дорохова

10 октября 2019 года







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