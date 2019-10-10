Новости версия для печати Конкурс «Молодые кадры Орловщины» вышел на финишную прямую Определены пять лучших проектов – победителей.



В числе победивших проектов – программа Екатерины Омельченко, заведующей отделением медицинской реабилитации НКМЦ им. З.И. Круглой. Молодой, но опытный врач предлагает свою концепцию оказания беспрерывной и многосторонней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. А именно – создание единой обменной карты ребенка. В нее будет заноситься полная информация о состоянии здоровья малыша с момента определения патологии. Рекомендации всех специалистов, а также сведения о тех организациях, куда мама может обратиться за помощью – от медицинских до социальных. Карта будет находиться на руках у мамы. Также будет разработана электронная версия документа.





Мария Семак

10 октября 2019 года







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